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一地兩檢周二生效 內地人員進駐

2018-08-31 列印
　　高鐵香港段在九月二十三日通車，政府昨宣佈，《廣深港高鐵（一地兩檢）條例》的生效日期公告，今日起正式刊憲，指定條例在下月四日實施；進出兩個口岸區的人員須出示由港鐵公司發出的過境限制區許可證，亦須辦理兩地的通關手續。

　　政府發言人解釋，內地人員有需要在通車前於西九站內地口岸區進行最後準備工作，並熟習相關運作流程，故有需要考慮讓條例在通車前的一段短時間生效，以確保內地口岸區在通車後能暢順運作；有關實施日期是與內地詳細磋商後，由運輸及房屋局局長陳帆決定。發言人強調，在內地口岸區工作的內地派駐機構人員不會在該區以外的區域執法。

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