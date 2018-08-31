追逐失車被突圍 警險死輪下開槍

大埔林錦公路發生警員開槍阻截失車案，一間麵粉廠職員，昨日駕駛客貨車時發現，日前公司被偷走的客貨車掛假牌在路面行駛展開追截及報警，兩車追逐至康樂園附近林錦公路，疑車遇警方設路障及被撞上草坪後，司機棄車登上附近接應同黨寶馬房車逃走及撞向一名警長，警長生命受威脅下開一槍阻截不果，中彈寶馬在廣福邨尋回。警方現正追緝三名疑人歸案。



據悉，被偷走的客貨車，為沙田一間麵粉廠所有，東主姓黃。十日前客貨車在粉嶺送貨期間遭人偷走，報警後東主連日來着職員駕車時留意被偷客貨車。約五日前，有職員在粉嶺發現被偷客貨車在一個油站入油，但其後被對方駕車逃去。



昨午一時許，麵粉廠有職員駕駛客貨車送貨時，又在粉嶺區發現一名男子駕駛該被偷客貨車，當時客貨車掛上假牌，但由於該車車身曾被撞損毀，故職員肯定為被偷走客貨車，於是暗中跟蹤及報警。消息稱，追蹤期間，疑賊車上司機發現被跟蹤加速逃走，並致電同黨在大埔接應。



雙方追逐至大埔林錦公路近康樂園迴旋處時，多輛警車及警員已設置路障準備阻截，但疑車與追至麵粉廠職員駕駛的客貨車相撞後，衝上路邊草坪，賊車司機即棄車，並登上附近由兩名同黨接應的一輛寶馬房車逃走。警員見狀上前欲截車時，寶馬司機駕車撞向一名警長，警方稱，警長在生命受威脅及別無選擇下開槍一響，子彈擊中車頭乘客位門框，被賊車逃去。事件中有份追截賊人的粉麵廠職員及開槍警長不適，要送院治療。



警方事後在元朗及沙田多處地點採捷進行動追緝寶馬房車，並持長短槍及穿上避彈衣戒備。一個多小時後，有市民在大埔廣福邨對開發現一輛寶馬房車有彈痕報警，大批警員趕至證實為逃脫賊車，但疑人已逃去。警員同時在開槍現場地氈式搜索彈頭等證物，在棄置客貨車上檢獲少量冰毒。據悉，涉案寶馬登記女車主姓吳，報住粉嶺麻笏村。警方正聯絡車主了解情況及追緝疑人，以及調查其偷車動機。