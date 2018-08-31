﻿北區大水浸湧入屋﻿ ﻿消防涉水救被困村民﻿

連場大雨下，新界北區多處嚴重水浸，有村民被困及水浸家園！前晚天文台發出紅色暴雨警告，北區成重災區，一度錄得超過一百五十毫米雨量。漁農業亦大受影響，有農田蔬菜被水浸毀，供應大減下菜價上漲，亦有魚塘因河道擠塞致「走魚」情況。



前晚至昨日凌晨，大雨連連下，粉嶺坪輋李屋村出現水浸，部份村屋被洪水湧入家園，雪櫃等亦被沖倒損毀，約五十人被困村內，汽車沖走互撞。其間更有村民被困於村內的垃圾站旁，消防員到場用救生繩逐個救出，救護車在村口候命，幸無人受傷。大雨下有黃鱔及疑似金腳帶的毒蛇被沖上行人路，連石油氣罐亦沖出馬路。



粉錦公路先後發生水浸、塌樹及山泥傾瀉，部份路段被黃泥掩蓋，昨上午仍然未清理解封。有車輛死火困路中，要警員協助推車離開「險地」。



蔬菜浸爛菜農損失10萬



新界本地農業協會主席黃七娣表示，水浸情況從未試過如此嚴重，水深一度及成人胸口，水湧進屋內至昨日下午仍未散退。她指大部份蔬菜都被浸壞，蔬菜每斤亦加價五、六元至約二十四元。菜農黎先生表示，大雨致農地種子及肥料被浸毀，預計供應減少二至三成，損失十萬元。香港新界養魚協進會前理事黎來就指，有八至十個魚塘因河道擠塞致氾濫，出現走魚及走蝦的情況。截至昨日早上十時，渠務處接獲二十三宗水浸報告。



鄰近深圳市亦有多區水浸，昨日清晨累積雨量達到特大暴雨，深圳市氣象局一度發出紅色暴雨預警信號，龍崗布吉一度錄得超過四百毫米雨量，龍崗區溪湧金海灘度假村路段更發生路塌嚴重事故，五輛汽車損毀，幸無人傷亡。



