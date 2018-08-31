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﻿郭炳湘﻿﻿仍留醫胞弟曾探望﻿

2018-08-31 列印
■郭炳聯連續三日到醫院探望留院的胞兄郭炳湘。
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　　新地郭氏家族長子、帝國集團創辦人郭炳湘，昨日仍然留醫港安醫院，其胞弟昨連續第三天到醫院探望，逗留約二十分鐘後離開，未有透露胞兄目前病況。據悉，郭炳湘是因突然中風暈倒，暫時無必要進行手術。

　　昨晨八時許，郭炳聯乘坐私家車到達司徒拔道港安醫院探望兄長郭炳湘，他落車進入醫院逗留約二十分鐘後離開。郭炳聯步出醫院登上私家車離開時，未有回答在場等候記者提問，亦沒有透露兄長現時情況，僅揮手及向記者微笑後登車離開。

　　六十八歲的郭炳湘本周一在深水灣道寓所突然暈倒，送院搶救後轉送港安醫院，昨日仍然留醫，郭氏家族成員紛紛前往探病。消息人士透露，郭炳湘是因中風入院，目前維生指標正常，未必須要進行手術，名醫團隊持續緊密監測。

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