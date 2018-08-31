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美心奶黃月餅券加價仍掀搶購潮

2018-08-31 列印
■大批顧客聚集在美心西餅搶購人氣奶黃月餅。
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　　近日掀起搶購潮的美心流心奶黃月餅，第三批月餅券昨在全線美心西餅分店再度發售，售價較上一批高十四元，仍吸引大批市民和內地客排隊搶購。從大型網上平台所見，炒價較上月明顯回落，但仍較店方售價貴。

　　美心周二宣布推出第三批月餅券，每人限購五張，售價由二百二十八元調高至二百四十二元，仍引來不少人提早在各分店門外輪購，其中位於港鐵上水站和新都廣場的門市，職員架起圍欄維持秩序，兩店外分別聚集約四十人，有市民一家大小排隊，亦有拖行李篋內地客等候掃貨。

　　記者查看社交網站交易平台，這款月餅價錢由約二百五十至三百七十元不等，較早前捧至每盒炒貴一倍的情況，有所回落，但仍較官方售價貴約十元至百多元。



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