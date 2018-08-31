全季高達1228億元 ﻿賽馬投注額﻿﻿破紀錄新高﻿

新馬季將於兩日後正式開鑼，香港賽馬會昨公佈，在一七／一八財政年度錄得投注總額達二千三百四十億元，較上年度增加百分之八點一，其中賽馬投注額創新高，達一千二百二十八億元，總繳納稅款則達二百二十六億元同破紀錄。



截至六月底，馬會在年內投注總額上升百分之八點一，至二千三百四十億元，其中賽馬投注額款額達一千二百二十八億元，較上年度增加百分之六；足球投注額則增加百分之十一點二，至一千○三十一億元，兩者均刷新紀錄，六合彩獎券投注額則上升百分之一點二，達八十一億元。同時，馬會透露各項博彩稅和利得稅，為政府庫房帶來破紀錄的二百二十六億元收入，並向獎券基金撥款十二億元，己審批的經常性慈善捐款更高達四十二億元，同創紀錄。



另外，有九項國際一級賽成功位列一七年全球百大一級賽年終排名榜，同期有二十二匹賽駒列入世界馬匹年終排名榜，佔上榜賽駒總數百分之六點五；而本港賽駒亦在一七／一八馬季的十二場國際一級賽中，勝出十一場賽事。另外，今年兩個馬場的入場人數錄得超過二百萬人次，當中包括逾二十萬名旅客。



馬會年內又透過慈善信託基金支持二百二十二個慈善項目，重點推動青年、長者、體育和藝術、文化及保育四大範疇的慈善工作。當中包括本港最大的保育與活化項目「古蹟及藝術館」，又曾撥捐五億港元予城市大學，興建「賽馬會健康一體化大樓」，作為動物醫學及生命科學的教研基地。



即將榮休的馬會主席葉錫安指，本地欠缺育馬產業，賽駒數量少，但認為「從化馬場投入服務，將令香港賽馬這個品牌，更上層樓。」



