﻿野蠻女友﻿﻿剪刀襲男友被捕﻿

跑馬地發生現實版「我的野蠻女友」事件，一對姊弟戀人疑女方不滿男友置業未有將她列為業主之一，與男友爭執，其間突然情緒激動以硬物及剪刀襲擊男友，再施滾水淋潑。男事主身上多處受傷，但未有報警。昨凌晨傷者一名女親友報警，警員到場將傷者送院及拘捕涉嫌傷人的女子。



受傷男子姓陳（三十一歲），其被捕女友姓麥（三十七歲）。消息稱，女方任職金融界，與陳相識數月，本周二，男事主在姓麥女友跑馬地住所內疑因置業問題發生爭執，女方突然情緒激動，以風筒及剪刀向男方施襲，隨後更向他淋潑熱水，導致其頭、胸及腳部等均受傷。



男事主遇襲受傷後，未有即時報警及回家；至昨日凌晨零時許，男事主的四十七歲姓陳姑姐發現其身上多處受傷，質詢後報警。警方表示，一名女子在樂活道報警，指其男親友被女友襲擊受傷。警方調查後，以涉嫌傷人拘捕傷者女友，傷者則獲送院治療。案件由灣仔警區刑事調查隊跟進。



