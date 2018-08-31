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雨天兩巴士意外二人傷

2018-08-31 列印
■青衣西回廠巴士失控撞毀鐵欄、交通燈及燈柱，致車頭損毀。
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　　青衣及油麻地昨日分別發生巴士交通意外，導致二人受傷。昨凌晨一時許，四十六歲姓黃車長，駕駛一輛空載九巴返回青衣車廠途中，巴士途至青衣西路落斜，近長青公路時，疑因天雨路滑而失控剷上安全島，撞毀約三十米鐵欄及一支交通燈後方停下，車長頸部及胸部受傷。報警後消防員救出傷者，並送院治理。警方仍在調查意外原因。

　　油麻地交通意外發生於昨晨七時許，一輛新巴沿佐敦道西行駛至三十二號對開時失控，撞倒一名八十歲姓黃男途人，其頭、手及腳部均受傷，隨即倒地。報警後救護員到場為傷者急救，並送院治療。

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