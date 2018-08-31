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﻿美股中段跌112點

2018-08-31 列印
　　美國周四股市中段下挫，杜指報二六○一一點，跌一百一十二點；納指則報八一○四點，跌五點。滙控美國預託證券價格見六十九點七港元，升零點二港元；騰訊則見三百四十七點四八港元，跌九點九二港元。紐約期油則報每桶六十九點八美元，升零點二九美元。
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