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蚊患指數加密更新隔周發佈新數據

2018-08-31 列印
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　　本港昨新增一宗涉及長洲的本地登革熱個案，至今累積至二十八宗再創新高。食物及衞生局局長陳肇始昨宣佈，決定加快公佈白紋伊蚊誘蚊產卵器指數，下月起由現時每三周，改為隔周發佈新數據。

　　政務司司長張建宗（圖中）昨在陳肇始（圖右二）和多名官員陪同下，前住毒蚊源頭之一的長洲視察，了解當區防治蚊患工作進度，又探訪島上居民和學校。陳肇始隨後表示，將由九月份進行白紋伊蚊的監察調查工作開始，採取新公佈安排，部份階段性數據將於每周回收蚊杯後的數天內上載食環署網頁，以便公眾第一時間獲悉蚊忠情況。

　　張建宗則認為現時情況穩定，但不排除會再新增個別個案，強調現階段的確診個案情況輕微，只有一人仍然留醫，重申當局會繼續滅蚊工作。

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