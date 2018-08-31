獲美博物館青睞 尖咀開店 東瀛陶瓷 邊食邊欣賞

器皿藝術，賞心悅目。隱藏鬧市一隅的日本菜館，以相傳五代的畑萬陶藝（Hataman）待客，讓客人味蕾快樂之餘，也觀賞精緻的手瓷藝術。畑萬陶藝傳第五代掌舵人畑石修嗣（Shuji Hataishi）以新穎設計，把傳統手瓷藝術發揚光大，獲美國大都會藝術博物館辦展青睞，開辦展覽，把東瀛瓷器藝術呈現西方人眼前。



記者：林巧茹



攝影：盧江球



Haku日式餐廳位於海港城一隅。餐廳主人湯銘康崇尚日本文化，他受邀往日本九州參加活動時，被一隻大碗瓷吸引，在日本友人池田加奈穿針引線下，認識手造該碗瓷的藝術家畑石修嗣。本身是食家又是收藏家的湯銘康說：「傳統藝術很高尚，令人難以親近。唯獨陶瓷既是藝術品又是實用品。」他與畑石修嗣合作，將其瓷碗碟引進自己食店，讓人們品嚐日式料理前，先俯前欣賞，在青與白的碗碟間感受隱含的山水意境。



畑石修嗣說：「傳統的手瓷碗碟都傳承自中國。」以前日本舊社會階級鮮明，只有皇親貴族才能使用陶瓷。因日本九州伊萬里近港口，於現代化進程中，是一個陶瓷買賣中心。九州伊萬里盛產的陶瓷中，包括有鍋島燒、有田燒和伊萬里燒。而鍋島燒的是最高尚的，是唯一的官窰，不做商業買賣。至日本近代化，解除特權階級後，這些陶藝師的後人才開始做商業買賣，畑萬陶藝就是其一。



畑萬陶藝聘請的每一名陶藝師，都受過專業工藝學校訓練。他說：「我們從陶石，再將石磨成粉，並溶成漿，再製成杯碗碟等每一個步驟都是由人手製造的。而鍋島燒的陶瓷風格是底部有吉祥紋，陶藝師畫上經典的吉祥歡欣圖騰，再填補上藍色、紅色、綠色和黃色這四種吉祥色。」他說：「我們每上色一次，就燒一次，來來去去都燒了七、八次。故這些手瓷碗碟的手感都非常單薄。」



畑石修嗣自高中時期就喜愛上藝術課，後升讀大學東京造形大學，主修雕塑。他說：「學了雕塑後，讓我開始反思家族企業的創造風格。也讓我的藝術創造更具空間感。」他重新設計這些傳統的陶瓷，並保留傳統手瓷工藝技術，使陶瓷造型於設計更具空間感。他早前受邀前往美國大都會藝術博物館辦展，將這種傳統的手瓷藝術發揚光大。



