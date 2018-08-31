外判商派員拍照了事驗樹風險評估得人驚

本港日前再發生塌樹殺人悲劇，樹木管理問題再成焦點。有業界不諱言，政府標書價低者得，有外判承辦商為省成本，派新手樹藝師甚至是雜工驗樹，新人到場拍照，資深樹藝師則安坐辦公室簽文件，令危樹隨時失救倒塌。業界質疑，現時的樹木風險評估簡陋，評估表格毋須簽署確認，外判商及樹藝師亦容易卸責。



資深樹藝師黎先生（化名）表示，近年政府部門的樹木管理外判合約，無論在樹藝師的資歷要求及工作量均有提高。但他透露，有中標外判商為節省成本，僅派遣剛畢業的新紮樹藝師，甚至是雜工到現場，觀察樹木生長情況及拍照，資深樹藝師則留在辦公室內「簽文件」，確保符合標書要求。



香港樹木學會會長李國文坦言曾聽聞行內有相關情況，並指出取得樹藝師資格，並不代表勝任樹木檢查員的工作，「他們只是有證書的人，需要累積最少兩三年經驗，期間跟着資深人士工作，才可以達到專業水平。」然而，近年大批新人入行，他估計現時活躍於業界的一千五百名樹藝師中，有三分一不足兩三年經驗。



除了業界操守外，政府樹木辦制定的風險評估表格亦遭行內質疑設計粗疏。中華樹藝師公會會長歐永森不諱言，現時的風險評估表格僅須勾選樹木生長資料，毋須以文字說明危害評估，表格內針對「傾斜」的選項只有「趨光性或已自然修正」或「新近傾斜╱根基不穩」，設計無考慮市區不少樹木的傾斜是被風吹斜、沒及時扶正等因素，使用時難以表達實況。



業內風險評估表格欠詳盡



美盛園藝工程有限公司負責人林先生認同，樹木風險評估表格不夠詳盡，目前政府並無為附夾的樹木相片定下標準，巡查人員撰寫報告時各師各法，他曾看過有報告只拍下樹木全景照，沒有針對樹冠、樹幹或樹根，提供相應照片作證據，解構危害評估，「求求其其有張相就算。」林先生又指，以樹群為單位的表格一的設計「更得人驚」，他試過收到有報告只籠統地交代須修剪樹冠，令其感到無所適從，「交到我手上根本不知剪哪個位置，連一張可參考的相片也沒有。」



就上述質疑，發展局樹木辦回覆指局方正全面修訂《樹木風險評估及管理安排指引》內容，完善樹木風險評估的準則和流程，預計明年會頒布修訂的《指引》。



歐永森上月獲邀試用樹木辦提供的新表格，為六棵樹木進行評估。他指出，新表格參照美國國際樹木學會的「樹木風險評估資格（TRAQ）」，但依舊沒有詳細文字解說，「報告在美國主要評估平地樹，但香港樹木多數種植於斜坡，外國亦不會有大樹種在細洞，變相看不到本港樹木的潛在危險。」



歐永森續說，新舊表格同樣不必巡查人員簽署確認，導致問責制度失效，反觀顧問樹藝師撰寫的書冊報告必須寫下牌照號碼、工作年資，提供其印章及簽名，「出了問題都不可抵賴。」



