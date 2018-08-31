舊城保育大使 拯救被遺忘的歷史

「舊城中環其實有好多寶貝，所以要靠我們去讓大家認識。」中西區關注組召集人羅雅寧四十多年來都住在太平山下，本身全職照顧家庭的她，因不捨荷李活道前警察宿舍面臨清拆，與幾名街坊發起行動反對，從此投入社區保育行列，告訴大家身邊的一磚一瓦都可能滿載歷史。記者：鄧可盈



月中嘉咸街排檔火警，險些波及一級歷史建築「永和號」，羅雅寧翌日收到街坊傳來事發相片，一大清早便去視察環境，又要求局方協助商戶重建排檔。羅說，中西區關注組成立十三年，與當區居民已十分熟絡，發現與保育相關的事都會告訴關注組跟進。



回想組織○五年成立初期，羅笑稱是另外三名成員都是「保育素人」，只因得悉現為創意中心「元創方」的前警察宿舍被列入勾地表，意味地皮有可能被拍賣建樓，認為不妥，便成立中西區關注組，要求城規會改劃宿舍為公眾用途。「那時我見到掉空了的警察宿舍，一直覺得這是一個很好的空間，還會見到一些古老的牆，不明白為何要拆掉建屋，而不是用作公共設施。」她解釋。



受保育運動影響以身作則



羅畢業於港大社會科學系，做過出版社編輯，又曾在貿發局傳訊部工作，之後全職照顧家庭，從未接觸過保育運動。當年天星皇后碼頭同樣面臨清拆，她指當時帶着子女到碼頭拍照留念，見到不少人奮身抗議，明白到城市規劃不一定由上而下，而是市民都可以參與。



受事件啟發，羅更為投入保育前警察宿舍的運動，由提出規劃申請、收集民意到與政府交涉都重頭學起。羅當時翻查史料，發現宿舍前身是有過百年歷史的中央書院，連國父孫中山也曾在此上學，直指當局未有做好文物評估便決定賣地。政府之後在警察宿舍考古勘察，羅在對面唐樓連日觀察，目擊一件件文物出土，甚為震撼，最終整幢建築得以保留，活化成現時的創意中心。



關注組初出茅廬便取得成功，推動羅繼續參與不同保育活動，例如嘉咸街的發展項目，以至政府山的保育議題等。其間，她又到中文大學進修比較及公眾史學文學碩士，希望有關知識能為關注組所用。



談到她對舊事物的興趣，羅表示多少是受到她的外公影響。在她出生那年，外公在摩羅街開設古董店名「大雅」，從小到大便被教育舊的東西才是寶，雖然外公沒有教她古玩知識，但看見他經常細心打理家中的酸枝家具，便學懂欣賞舊物的美，明白經時代沖刷的事物才有豐富內涵。



羅因為關注組的工作，更了解自己居住了四十多年的社區歷史。她表示，人們稱政府山至水坑口一帶叫「舊城中環」，皆因是香港開埠以來最早有人生活的地方，所以相信當區還有不少古迹尚待發掘，希望能勾起大眾關注保育的心。因此即使關注組的工作日益繁重，羅仍興奮回告記者：「我好享受現時的工作，會一直做下去。」



