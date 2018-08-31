﻿高鐵送來新商機﻿ ﻿體檢中心搶內地客﻿

廣深港高鐵香港段料下月通車，本港來往內地將更便利，造就地產、醫療、旅遊等各行各業商機。有地產業界表示，近月有本地及內地投資者陸續買入西九龍一帶商廈翻新，另一邊廂則有港人乘一小時生活圈之便，物色高鐵沿線地區置業。近年不少內地人來港接受體檢和注射疫苗，有體檢中心看準高鐵商機，推優惠吸內地客。旅遊業界則打算推出飛機鐵路套票，吸引外地遊客經香港轉高鐵到內地，帶挈旅客過境消費。



第一太平戴維斯九龍商業銷售部副資深董事梁耀輝稱，高鐵將為本港每日帶來十萬人次，讓整個西九龍區受惠，預料開通初期將依賴尖沙嘴及佐敦一帶的商廈，「西九龍站上蓋的商廈最快要三年後才起好，故令多名投資者自今年五月起，陸續購入尖沙嘴及佐敦的整幢物業，成交價以億元計。」他舉例指，早前有老牌家族以七億二千萬元，購入尖沙嘴山林中心全幢商廈，有意將其改作酒店或服務式住宅用途。



尖沙嘴商廈獲追捧



助理董事梁永豪則表示，有多名內地投資者看中尖沙嘴區的商廈，金巴利道其中一個興建中地盤，上月被一名內地投資者以二十五億元購入。他指，近月接獲的寫字樓物業查詢約有一成增幅，反映區內對寫字樓的需求大，並預計受惠於高鐵效應，今年區內的商廈售價將錄得雙位數字升幅。



與此同時，亦有港人心儀到內地置業。香港旅遊業議會理事崔定邦指，近月有地產公司委託本港旅行社，組織港人到南沙、中山、珠海等高鐵沿線地區睇樓，造就北上置業商機，「每周都有一至兩團，每團二、三十人。」中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦表示，雖然內地部份大城市對港人實施限購令，惟部份高鐵途經的小城市對港人仍有一定吸引力。



過去亦有不少內地旅客來港光顧醫療中心服務，美邦醫學體檢中心則看準商機，將推出針對內地顧客的套餐優惠，該中心職員表示，「參加公司的體檢套餐可以有折扣，還會送超市禮券等禮物。」中心亦會加強在內地網站的宣傳，並有意增聘人手應付需求。



崔定邦預料高鐵通車後，業界亦將推出飛機與鐵路套票，鼓勵外地旅客乘搭航班來港後，先在港過境逗留消費，隨後再乘高鐵繼續行程，「旅客過境香港時先吸引他稍作逗留，一來帶動本地消費，二來亦可鞏固香港國際機場作為珠三角樞紐的地位。」



高鐵通車亦有望帶動本港酒店業生意，香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城預料，高鐵開通後，將有更多來自華東及華北的旅客訪港，「相信他們並不會即日來回，至少會入住香港酒店一至兩天。」李漢城認為，除了西九站附近的酒店外，連接西九的西鐵沿線亦將受惠，「荃灣區的酒店正部署擴大客源，將研究經高鐵來港旅客的消費模式。」



