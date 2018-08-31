﻿樓上僭建天花長年滲水 ﻿﻿法團懶理茶餐廳被迫停業﻿

當局每年接獲逾三萬宗滲水相關投訴，部分涉及樓上僭建引致。《東周刊》追訪兩例，一個位於北角舊樓的餐廳地鋪，疑因樓上僭建令天花長年滲水；大圍一幢舊樓的地下外賣店亦疑因樓上擅自將排糞渠改成牆外明渠長期滲漏污水；皆投訴多年不果。



位於北角的新華記茶餐廳，《東周刊》成功聯絡身兼餐廳老闆及該舖業主的林氏父女，委託公證行資深驗樓師賴達明入舖視察，發現天花橫樑及樓板均有大量裂縫，石屎剝落露出生銹鋼筋，「濕度少於三十五度代表正常，現場錄到約四十度，天花橫樑一樣超晒標，屬結構性損毀，有天花倒塌危機。」



屋署只裝臨時支架加固



林先生說十年前出現滲水，遂主動向屋宇署求助，證實源頭來自樓上單位的廁所，發現平台有僭建物，渠管也被改動過，懷疑滲水與渠口接駁不當，或未鋪好防水層有關。但防水層的業權歸大廈法團管理，問題一再拖延，一五年他們已無法開業被迫將單位丟空。滲水令石屎進一步剝落，「署方最後只係加裝千斤頂固定，之後發勘察令叫大廈法團維修及提交勘察報告，但勘察令屆滿後，又唔催法團去搞。」



《東周刊》向屋宇署查詢，署方表示已在餐廳內安裝臨時支架加固，現不考慮聘請承建商。



林的慘況只屬冰山一角，在大圍積信街地舖經營外賣店的梁先生，七年前發現樓上單位疑遭非法改裝成劏房，大廈污水渠更疑被違規接駁，令餐廳閣樓出現嚴重滲漏，「每逢樓上開水喉，天花就漏到好似水舞間咁，仲要係鹹水，腐蝕性相當高，之前仲有石屎跌落嚟差點壓死我老婆。」漏水事小，梁先生還要忍受惡臭，「後巷外牆的雨水渠，懷疑被改成排糞渠，臭味搞到生意大跌。」



梁指，多年來已花近百萬元請專家檢驗閣樓，但慘食閉門羹。屋宇署證實涉事單位的污水管遭違規接駁，平台亦有僭建物，已向業主發出清拆令，「正常要喺清拆令發出六十日內清理，點解依加過咗二千日都未拆？」梁說。



