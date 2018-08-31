﻿樓上僭建天花長年滲水 ﻿﻿法團懶理茶餐廳被迫停業﻿

位於北角的新華記茶餐廳，《東周刊》成功聯絡身兼餐廳老闆及該舖業主的林氏父女，委託公證行資深驗樓師賴達明入舖視察，發現天花橫樑及樓板均有大量裂縫，石屎剝落露出生銹鋼筋，「濕度少於三十五度代表正常，現場錄到約四十度，天花橫樑一樣超晒標，屬結構性損毀，有天花倒塌危機。」
屋署只裝臨時支架加固
林先生說十年前出現滲水，遂主動向屋宇署求助，證實源頭來自樓上單位的廁所，發現平台有僭建物，渠管也被改動過，懷疑滲水與渠口接駁不當，或未鋪好防水層有關。但防水層的業權歸大廈法團管理，問題一再拖延，一五年他們已無法開業被迫將單位丟空。滲水令石屎進一步剝落，「署方最後只係加裝千斤頂固定，之後發勘察令叫大廈法團維修及提交勘察報告，但勘察令屆滿後，又唔催法團去搞。」
《東周刊》向屋宇署查詢，署方表示已在餐廳內安裝臨時支架加固，現不考慮聘請承建商。
林的慘況只屬冰山一角，在大圍積信街地舖經營外賣店的梁先生，七年前發現樓上單位疑遭非法改裝成劏房，大廈污水渠更疑被違規接駁，令餐廳閣樓出現嚴重滲漏，「每逢樓上開水喉，天花就漏到好似水舞間咁，仲要係鹹水，腐蝕性相當高，之前仲有石屎跌落嚟差點壓死我老婆。」漏水事小，梁先生還要忍受惡臭，「後巷外牆的雨水渠，懷疑被改成排糞渠，臭味搞到生意大跌。」
梁指，多年來已花近百萬元請專家檢驗閣樓，但慘食閉門羹。屋宇署證實涉事單位的污水管遭違規接駁，平台亦有僭建物，已向業主發出清拆令，「正常要喺清拆令發出六十日內清理，點解依加過咗二千日都未拆？」梁說。