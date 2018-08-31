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連日暴雨 元朗塌樹毀車

2018-08-31 列印
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　　元朗朗屏邨發生大樹倒塌壓毀車輛事件，一棵約三十米高大樹，疑樹根泥土被大雨沖走，昨晨連根拔起倒塌，壓毀一輛停泊在露天停車場的運魚貨車，幸當時司機不在車內及沒有途人路過，否則後果堪虞。警方及消防事後接報到場，消防視察無人被困及受傷，鋸斷樹幹移至一旁候有關人員清理。

　　現場為朗屏邨對開一個露天停車場，昨晨十時許，停車場旁邊一棵高約三十米及直徑一米大樹，疑在連場大雨後，樹腳泥土被雨水沖走失去支撐，大樹連根拔起倒塌，壓向停泊停車場內一輛運魚貨車頂。

　　一聲巨響後，貨斗及駕駛室頂部當場被巨大樹幹壓毀，幸當時司機已離開及沒有途人路經，否則後果堪虞。有街坊事後發現報警，消防員接報到場，證實沒有人被困及受傷，將塌樹的樹幹鋸成多截移至一旁，通知有關部門清理。警員經初步調查，相信事件無可疑，列塌樹及車輛損毀，通知司機折返協助調查及善後。

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