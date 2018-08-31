﻿影畫合璧 老頑童新創作 探險搜奇秘景

現年六十八歲的梁榆（Andy），自小醉心攝影，年輕時愛闖蕩四方，發掘未知的世界，不惜屢次身犯險境，冒死拍攝絕境。千帆過盡，回望過去，他從瑣碎的事物——古村爛牆，發現個人最想呈現的藝術意念，近年成為古村訪客，拍攝「影畫合璧」之作，尋找不一樣的影像表現手法，同時享受自己暮年的另類寫意。記者：陳翠美 攝影：黃偉強、受訪者提供



Andy鐘情探險攝影，足跡遍及中國、印度、非洲、歐洲，以及俄羅斯等地，稱得上是港版冒險王。年輕時，他跟隨友人到四川西部拍攝，「該處接近西藏，當時自己出現高山反應，又暈又嘔，騎馬亦不慎墮馬，旅途艱辛，一直難於適應。」



驚險的旅程，竟一試愛上，他先後前往南非、印度、尼泊爾等地，體驗刺激的拍攝旅程。儘管原始落後的地方「污糟邋遢」，亦無阻Andy熱衷拍攝不毛之地，「感覺多人拍攝的地方，魅力不大，相反少人到過的地方，風景比較特別。」



火山口冒險拍攝



「年少氣盛，自以為抵抗力強，因而並不畏懼走入險境」，膽識過人的Andy，為一睹奇景，曾三次造訪非洲埃塞俄比亞，不惜迎向險地鹽湖、火山，也要拍下多幀照片。Andy表示，火山之所以危險，並非由噴發高溫熔岩所造成的傷害，而是火山口附近的地面脆弱得好像雞蛋殼。他當時為拍攝岩漿，步步為營，「當時每踩出一步，就呃自己影一張」。



埃塞俄比亞是個古老的國家，當地衞生、病毒、治安等問題嚴峻，Andy更形容前往當地是「搵命搏！」二○一四年，非洲爆發大規模伊波拉病毒疫情，他原本計劃再度前往，惟在家人的反對聲之下打消念頭。



兩年一度由沙田文藝協會主辦的攝影聯展，今年以《四圍睇、四維體》為題，Andy展出的照片，風格有別於歷屆，作品涉獵到藝術攝影，東方色彩甚濃。Andy解釋自己近年情歸國畫，早前深入廣東古村，拍攝爛牆，「覺得某處看似瀑布，有了構圖，才取機按下快門」，其後再以帶有筆氣的宣紙起畫，作「影畫合璧」。



現年六十八歲的Andy，拍攝心態明顯有所轉變，作品不僅印證他早期的蹤跡，亦富有中國畫韻味，抽象之餘，又極具創意。回望以往歲月，Andy憶述，年少受恩師影響，沉迷繪畫，「近年因接觸國畫多了，逐漸加深對古人生活方式的了解，心境的轉變也許因年紀大，漸漸趨向休閒平靜，較享受寫意生活，鐘意吟詩作對所致。」



吟詩作對 享受寫意生活



Andy正積極籌備個人影展，預料三年內可以舉辦，當中會展出一輯《水墨荷花》，「影荷花再加埋自己嘅水墨畫」，冀我影我畫，令作品更貼近自己的想法，更笑言「小時熱愛繪畫，現時就以相機作畫。」