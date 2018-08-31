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﻿影相不同造相 表達情感重要

2018-08-31 列印
■埃塞南部Omo Valley下游地區Karo部落的孩童。
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　時代變遷，科技一日千里，相片色彩鮮艷，影像銳利，衝擊人們的眼簾，但令人感到麻木，不明美感所以，甚至摒棄對好照片的追求，令不少專業攝影師慨歎無奈、「冇癮」。梁榆（Andy）認為，攝影「三分基礎，七分創意」，兩者同樣重要，不容忽略，他建議大家欣賞照片時，不妨留意攝影師或照片的故事，形容照片的情感是攝影藝術的精髓，「每張照片也有生命，生命亦是照片的主宰」，相互感染。

　　現時拍攝照片方便，取出手機輕鬆按扭就成，照片拍不好，也可以後期加工補救，反映現代人對攝影的要求大大下降。Andy強調：「要搞清係影相，唔係造相」，他反對濫用軟件改圖：「一張影像比真實影像還要清晰，反而失去一種獨特的美感」，建議有心深造攝影的人，可以從構圖入手，構圖表達攝者所思所想，甚為重要，「而畫畫對改善你的構圖必定有幫助，除此之外，亦可多看書，構圖自然有所進步」。
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