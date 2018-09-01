﻿收51萬買樓無申報 涉貪及公職人員行為失當 廉署起訴馮永業陳婉玉

被喻為政務官「金童」的馮永業，兩年前被揭發「交換豪宅」醜聞。廉署經深入調查後，發現馮永業涉收受賭王何鴻燊三太胞妹丶直升機公司高層陳婉玉五十一萬港元，作為其買樓的臨時訂金，昨落案起訴馮涉貪污及公職人員行為失當，陳則被起訴向馮提供金錢利益。



廉署昨天宣佈完成調查一宗互換物業交易和相關事宜的貪污投訴，根據調查結果向律政司徵詢法律意見，落案起訴前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業及港聯直升機有限公司高層陳婉玉，前者涉貪污及公職人員行為失當，後者則涉向公職人員提供利益，兩被告獲准保釋，下周二在東區裁判法院應訊。



現年五十五歲的馮永業在政府任職期間，處理開放航權及直升機業務，他被控兩罪名，包括一項公職人員接受利益及一項公職人員行為失當；現年六十二歲的陳婉玉事發時任港聯直升機有限公司董事，被控一項向公職人員提供利益罪名。



控罪指，馮涉在○四年九月二十八日非法收受陳婉玉五十一萬港元，作為他購買香港羅便臣道一物業的臨時訂金，但他並無向政府申報或披露，疑款項為報酬，令馮傾向或保持傾向優待陳或由她控制的三間公司。



馮遭機管局停職



另一項控罪指，馮涉嫌於○四年九月二十八日至○六年七月九日，於履行其公職過程中或有關事務上，在無合理辯解或理由而故意作出不當行為。馮早年離開政府，現任機管局企業發展執行總監。機管局昨天發出通告，即時暫停馮一切職務，以待董事局議決。



廉署指出，根據法律意見，無足夠證據向其他受查人士提出檢控；這顯示馮永業太太程淑儀沒有被起訴。據悉，馮昨早乘座駕到北角廉署總部受查，逗留逾一小時；陳則在馮離開後抵達，逗留約一小時。現任政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀現時休假，有消息指至九月七日。



程淑儀現休假



馮氏被傳媒指二○一四年以雍景臺一個單位，換取陳婉玉的直升機業務公司旗下、位於跑馬地成和坊的相連單位，並只向陳繳付六百五十萬元作差價，低於市價，亦令雙方節省數百萬元印花稅。



馮永業於「換樓」事件被揭發後，在其社交平台專頁公開與陳有交往，並指太太並不知道陳的身份。馮程淑儀亦稱對陳的身份全不知情。