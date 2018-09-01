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程淑儀官運受累 被後輩「爬頭坐正」

2018-09-01 列印
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　　程淑儀捲入換樓醜聞後，官場仕途停滯不前，一直未獲晉升首長級甲一級政務官（D8），反被多名出任常秘時間較短的官員「爬頭坐正」。不過，她仍獲特首林鄭月娥器重，在今年四月被安排轉任林鄭親手催生成立的政策創新與統籌辦事處總監，職位同樣是D8。

　　程淑儀除了是林鄭月娥的愛將，亦備受前特首曾蔭權及前政務司司長陳方安生賞識，更曾同時兼任二人的新聞秘書。二○○○年，程淑儀與政務官出身的馮永業結婚時，亦獲時任財政司司長曾蔭權擔任證婚人。

　　根據新一年度的首長級公務員投資申報顯示，馮程淑儀目前持有七個物業，包括她個人持有兩個分別在港島區及九龍區的物業，以及五個與家人或其公司持有的物業，至今仍未出售。根據土地註冊處資料，涉及換樓醜聞的相連單位於二○一六年中以八萬八千元租出。

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