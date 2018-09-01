程淑儀官運受累 被後輩「爬頭坐正」

程淑儀除了是林鄭月娥的愛將，亦備受前特首曾蔭權及前政務司司長陳方安生賞識，更曾同時兼任二人的新聞秘書。二○○○年，程淑儀與政務官出身的馮永業結婚時，亦獲時任財政司司長曾蔭權擔任證婚人。
根據新一年度的首長級公務員投資申報顯示，馮程淑儀目前持有七個物業，包括她個人持有兩個分別在港島區及九龍區的物業，以及五個與家人或其公司持有的物業，至今仍未出售。根據土地註冊處資料，涉及換樓醜聞的相連單位於二○一六年中以八萬八千元租出。
被喻為政務官「金童」的馮永業，兩年前被揭發「交換豪宅」醜聞。廉署經深入調查後，發現馮永業涉收受賭王何鴻燊三太胞妹丶直升機公司高層陳婉玉五十一萬港元，作為其買樓的臨時訂金，昨落案起訴馮涉貪污及公職人員行...
2018-09-01
浙江溫州女子早前因為坐滴滴順風車被司機姦殺，事件仍在發酵。在輿論風尖浪口之際，廣州女子李敏（化名）決定挺身而出，講述近日乘坐滴滴車其間，遭司機施暴的慘痛經歷。幸好李敏與司機爭吵時趁機跳河逃生，她盼可藉這過來人經歷，告誡女生晚上盡量不要出門。 李敏於上月二十二日出差到湛江，在忙完一整天的工作後，她乘坐一輛網約滴滴車返回酒店。但噩夢就此開始，司機竟對她施暴。她表示：「該名約三十三歲的男子，是平頭，穿白色上衣，卡其色短褲，把我拉進草叢，實施了不道德的行為。」李敏訴說，當時她被拖入樹林時根本無法招架。 李敏感到自己凶多吉少，故把手機扔出去，司機隨即用刀按着李敏以拾回手機，李敏便趁機...
2018-09-01
有美籍亞裔學生團體四年前提出訴訟，指在哈佛大學取錄新生時考慮種族因素，有歧視之嫌。美國司法部周四向法院提交文件，表態支持原訴人（亞裔學生）。美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）表示：「不應該有任何美國人因為他們的種族而被拒入學。」哈佛大學否認對某些種族或群體的學生有偏見，並揚言會保留權利。 美籍亞裔學生團體四年前提出訴訟，指在哈佛取錄新生時有歧視之嫌。美國司法部在周四提交上法庭的「利益聲明」文件中，表示支持二○一四年提出訴訟的「學生公平入學」組織。司法部長塞申斯（Jeff Sessions） 說：「不應該有任何美國人因為他們的種族而被拒入學。哈佛大學有責任在符合...
2018-09-01
港鐵南昌站上蓋項目匯璽II早前銷情理想，發展商趁原價加推119伙，折實均價26,005元，並於明日推售117伙。項目日前更開放面積1,320方呎的4房連雙套房現樓單位。 早前重推的匯璽II在過...
2018-09-01
港股在8月最後一個交易日未見起色。總結8月累跌694點，連跌四個月，錄得兩年半以來最長跌市。中美貿易戰及新興市場債務違約風險升溫；此外，內地加強對網絡遊戲監管，騰訊（700）收跌近半成，單日市值蒸發超過1600億元，在多項不利因素夾擊下，恒指低開365點，即跌穿兩萬八關口，跌275點，收報27888。國企指數收跌92點，報10875元。大市成交金額增至1081億元。 整個8月計，恒指累跌694點，連跌四個月，是兩年半以來最長跌市。並成為區內表現最差市場。 上周四晚，中國教育部官網發佈八部門關於印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》的通知，國家新聞出版署將對網絡遊戲實施總量調...
2018-09-01
紐卡素周三英格蘭聯賽盃次圈出局，今季各賽事四戰未嚐一勝，今晚英超作客力求重響勝鼓的班霸曼城，隨時慘敗一場，敲讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now621台周日凌晨0:30直播） 周三聯賽盃作客1:3不敵英冠的諾定咸森林出局後，紐卡素開季不同賽事只得一和三負。對於上仗補時階段連失兩球落敗，賓尼迪斯訓斥戰將︰「對方表現不比己隊優勝，不過我軍在完場前夢遊球場，導致被對手淘汰。」 主場交手九連勝 曼城上仗苦戰才作客1:1逼和狼隊，今晚養精蓄銳回歸地頭勢視喜鵲為出氣袋，加上過去九次英超主場對賽全勝，全共轟入三十二球，讓兩球不成問題。
2018-09-01
想一次掃齊潮袋、文具、廚具？今次有個好機會，皆因潮袋品牌LeSportsac、生活品牌Pylones及歐洲廚具品牌Bodum於今明（9月1日及2日）推出開倉行動，部份貨品會以低至三折發售，大家可盡情入...
2018-09-01
張智霖（Chilam）前晚現身由王嘉慧（Jessica）開設的桌球酒吧Breeze，越級挑戰世界級桌球球手、有「白旋風」之稱的韋德（Jimmy White）。Chilam喜與超級偶像對賽，又坦言兒子...
2018-09-01
在北歐遊了半個月，回到家裏整理照片。去了三個國家，共拍了一千多張照片。如果是在以前，一千多張照片是大數目，那要幾十筒膠卷了。但在今天的數碼照相時代，這個數目的照片，已近乎克制。在我去冰島前一個星期，有個朋友澳洲旅行，看他的微信，有天說「今天拍了兩千張照片」。聽起像機關槍掃射。 雖然今天拍照不用膠卷，拍多少都無所謂，但是我還是因為從前養成的習慣，不會見了甚麼都拍，或者一個景連拍許多張，然後再選一張出來。因為對我來說，拍照是「獵影」。獵影就是拍照如打臘，快門如扳機。只有看準了目標，很有把握扳下快門，與此同時，心裏還會對自己說一句︰「中了!」這張照片拍得才好玩，如同狩獵得手，一槍...
2018-09-01
昨日試閘舉行完畢後，現役全體騎師與馬會管理層開會，由於內容涉及多方面，會議時間較過往的季前會議長得多。 隨着從化馬場全面啟用，馬會希望每月舉行一次的草地試閘，本地騎師能夠參加，甚至如果練馬師或馬主需要，在大家協商同意之下，騎師們亦可考慮在泥地試閘策馬出試。不過會上有騎師認為，從化馬場草地試閘是安排在周六舉行，他們向來在當日會為周日賽事作準備工作，例如研究賽事形勢，與及做運動或焗汗減磅等，所以根本十分繁忙，難以抽空到從化，所以騎師們建議草地試閘安排在周五舉行，馬會高層隨即就此提議紀錄在案，並且將考慮是否可行。 此外，受上季羅理雅事件影響，馬會管理層提醒所有騎師，平日謹慎地選擇...
2018-09-01