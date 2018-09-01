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郭炳湘中風仍留院 炳聯連續四天探望

2018-09-01 列印
■郭炳聯連續四天往醫院探望胞兄。
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　　新地郭氏家族長子、帝國集團創辦人郭炳湘，本周一在深水灣寓所疑中風暈倒送院，昨日仍在港安醫院留醫。胞弟郭炳聯昨晨約九時五十分，乘坐私家車抵醫院，連續第四天到醫院探望兄長。

　　郭炳聯在醫院逗留約五十分鐘後步出醫院，離開時由保鏢等陪同及護送登上私家車，但仍然未有講述兄長現時情況。

　　本周一深夜，郭炳湘在深水灣道郭氏家族大宅內被發現暈倒，報警後被送往律敦治醫院，經搶救穩定後，被轉送往港安醫院繼續治療。郭氏家族早前透過發言人表示，郭炳湘在醫院由多名醫生進行觀察和評估。

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