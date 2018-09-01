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﻿伊院肛門導管插錯陰道　八旬婦須切輸卵管

2018-09-01 列印
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　　一名患有長期病患的七十九歲女病人於七月四日在伊利沙伯醫院進行大腸鋇劑灌腸造影檢查時，導管插錯陰道，病人須切除輸卵管，伊院發表調查報告及提出改善建議，認為放射師在置入導管時，沒清楚看見病人的陰部位，置入導管後，亦未再次檢查導管位置。在置入導管前或後，放射師應檢查並確認導管的位置，避免同類事件再發生。醫學文獻顯示同類事件非常罕見。導管前端的氣球造成病人陰道損傷，致鋇劑進入子宮及輸卵管。醫院已向病人家屬解釋調查結果，並再次向病人及其家屬致歉。

　　報告建議檢討並修訂流程，確保置入導管後，須由另一名放射師或放射科醫生，確認導管位置正確。在導管前端的氣球充氣前，須由醫生確認導管置入正確位置，建議向放射診斷部所有員工講解事件。

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