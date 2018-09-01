曾蔭權申上訴許可被拒

前行政長官曾蔭權七月底遭高等法院上訴庭駁回公職人員行為失當定罪的上訴，但獲減刑至一年監禁並減免訟費至一百萬元。曾蔭權的律師團隊分別向上訴庭及終審法院呈交終極上訴通知書，上訴庭昨早拒絕就曾上訴至終院頒發的許可證書，意味曾蔭權只能留待終院開庭審理其上訴申請。



上訴庭副庭長麥機智昨早透露法庭曾收到曾蔭權的律師申請，因應曾蔭權的健康狀況而豁免其出庭。上訴庭判詞指，法庭在二○○二年及二○○五年的案例中，已完整確立公職人員行為失當罪（下稱控罪）的法律原則，曾蔭權未能就該控罪提出關乎重大公眾利益的新觀點，亦未能挑戰早已確立的法律原則。



上訴庭法官重申，本案中指控曾蔭權的證據強烈得令人難以抗辯，而法官引導陪審團的方式亦對辯方非常公平。



法庭記者：黃梓生



