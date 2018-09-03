﻿偏僻處被屈錢 鎖於車內 港女廣州「滴滴車」禁錮驚魂

內地兩宗「滴滴出行」女乘客遭司機姦殺的案件，轟動全國。一名本港大學畢業女生透露，在滴滴順風車停止運作前，她上月中在廣州搭「滴滴順風車」往惠州，途中竟被司機禁錮屈錢，幸好她及時以手機短訊通知家人，才被載回廣州，幸保不失。



事主潘書韻（二十四歲），其社交平台自我簡介，她畢業於中文大學中國語言及文學科系，平時為高中及重讀生補習中文，亦有寫書，早前曾出版了一本教學書。由於喜歡攝影，她閒時會相約友人外遊拍照，並把照片上載互聯網分享，她在網上自稱「搣時潘」。



潘女昨日身在澳門，她接受本報記者訪問憶述，於上月十六日下午四時許在廣州，她欲前往大灣區拍攝旅遊片，由於沒購買高鐵車票，透過內地友人協助叫「滴滴順風車」，她首次使用該項服務。其後司機以微信短訊通知她汽車由高鐵廣州南站出發，要求直接付費一百八十元人民幣（下同），她答允。



除司機外竟另有男乘客



登車時，她見隨司機以外，後座還有一名男乘客，她以為內地「滴滴順風車」如本港「泥鯭的」一樣運作，放下戒心登車。當車駛至一處不知名的偏僻地方時，司機突然停車，要加價至二百四十元才肯再開車，她拒絕，司機和男乘客落車，將她反鎖車內，她害怕兩人打劫或另有不軌企圖，一度要求去廁所但被拒絕。



這時，她趁司機不察覺，用手機拍下司機的照片，並透過手機將個人位置傳給朋友求救，友人收到訊息，將司機微信等資料通知其父親，父親即時與司機對話，稱會報警；當時女事主已被禁錮一小時，此時司機改變主意，開車將她載返高鐵廣州南站。她最終脫險，但沒即時報警。



其後，潘女得悉今年五月及八月內地先後有空姐及女乘客搭「滴滴順風車」被姦殺案，才在facebook公開個人遭遇，希望港人小心。她表示，稍後會與男友一同往廣州報警備案。



稱司機取消網約單 改收現金



有網民質疑順風車有既定付款方式，或及用微信支付，毋須支付現金；她反駁稱，因有內地司機不守法，取消網上定單，改收現金，所得金錢不用跟平台分，形成一個漏洞，對顧客亦沒保障。她亦有定位圖顯示及朋友與司機的對話內容，不可能造假。