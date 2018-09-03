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獨立屋燒炭　夫死妻命危

2018-09-03 列印
　　大埔康樂園發生男女自殺案，警方接一名男子報案，指一對男女在獨立屋內自殺昏迷。救護員到場將兩人送院，搶救後男死女命危。消息稱，兩男女為夫婦關係，疑在單位內燒炭自殺。警方封鎖獨立屋及向其親友了解兩事主輕生原因。

　　現場為康樂園一幢獨立屋單位，警方表示，昨晚八時許，接獲一名男子報案，指有一對男女在寓所內自殺昏迷，推叫無反應。救護員到場將兩昏迷男女送大埔那打素醫院搶救。現場消息稱，昏迷男女為一對夫婦，當時在房間內燒炭自殺。警方初步調查後，現場檢獲遺書，相信涉金錢問題。至昨晚深夜仍有警員封鎖獨立屋，以及向兩人的親友了解他們自殺原因。

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