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教協調查：八成教師壓力「爆燈」

2018-09-03 列印
　　香港教育專業人員協會在新學前開始前發表一項教師調查結果，指逾八成教師感到壓力「爆燈」，有近三成受訪者開學兩周前出現情緒病徵狀，最嚴重個案曾萌生傷害自己身體的念頭 。

　　教協聯同香港心理學會臨牀心理學組，在四月及五月期間以問卷訪問了一千八百名教師，結果顯示有超過八成的受訪者感到頗大或極大工作壓力，三成人在受訪前兩星期曾出現中度或嚴重程度的抑鬱症徵狀。

　　數據顯示，當教師每周工作時數達五十五小時或以上，出現抑鬱症徵狀的情況愈為顯著，更有個案曾有傷害自己身體的念頭。近五成教師表示會以購物減壓，亦有兩成一人玩手機遊戲，另近一成人飲酒。

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