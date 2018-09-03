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粉錦公路山泥傾瀉險壓村屋

2018-09-03 列印
　　上水唐公嶺昨日黃雨下發生山泥傾瀉險壓村屋事件，警方及消防接報到場證實無人受傷及被困，但恐山坡再有山泥塌下，數名住客則要暫時疏散到親友家中暫住。

　　現場為粉錦公路唐公嶺一間村屋旁山坡，昨晨九時黃色暴雨警告下，村屋旁一幅山坡，其中兩米乘十米面積疑連場大雨下突然倒塌，山泥險湧入村屋。六十一歲姓許男戶主恐山泥繼續塌下與家人被困報警。警方及消防員到場證實村屋沒有被山泥湧入及無人被困及受傷，但視察後恐山坡仍有山泥塌下危險，遂勸喻該村屋數名住客疏散，事主一家到親友家暫住。

　　受高空反氣旋影響，天氣不穩定及連場大雨，天文台昨晨七時四十分發出黃色暴雨警告，至早上九時四十五分取消。天文台預料未來一兩日廣東沿岸驟雨減少，天色好轉。

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