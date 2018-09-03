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單車學院培訓200學生 發掘港將

2018-09-03 列印
　　香港單車隊在耶加達亞運取得三金四銀一銅佳績，其中三金來自場地單車項目。由中國香港單車總會主辦的「單車學院二○一八先導計劃」昨舉行啟動禮，為二百名中學生提供場地單車的訓練，並安排多名前港隊成員擔任導師，冀培育更多具潛質的單車運動員。

　　先導計劃獲新鴻基地產贊助，分兩個階段進行，目標是與二十所中學合作，共二百名學生參與，提供專業場地單車訓練，並為參與計劃的學校提供智能單車機及場地單車器材，以培育及發掘更多具潛質的運動員代表香港出賽。

　　新地執行董事郭基煇昨致辭時表示，期望是次計劃可幫助學生展現潛能，讓更多平日少機會及難以接觸場地單車的學生有多一個運動項目的選擇，發掘自己的興趣。

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