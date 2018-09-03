高鐵行李件數無限制

高鐵香港段將於本月二十三日通車，行李問題近日備受外界關注，港鐵昨表示，行李尺寸限制為每件行李長、闊、高相加不超過一百三十厘米，但件數方面並無特別限制。



港鐵發言人表示，參照內地高鐵的做法，高鐵（香港段）亦設有行李限制，以確保高鐵旅客所攜帶的行李尺寸可以銜接至內地其他非跨境段列車。根據內地鐵路公司的規定，每位乘客的行李重量，以成人和小童而言分別不超過二十和十公斤。至於動車或高鐵列車的行李尺寸存在限制，但並無特別限制件數。



港鐵亦正同內地高鐵運營單位探討，會平衡旅客攜帶行李的需要及整體乘車舒適度，研究可否採取一些具彈性的安排；同時聯絡了貨運服務承辦商以提供運送服務，希望可以協助有需要的乘客，透露有關商討已經去到尾聲。



