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﻿玩頭條Jetso App 贏天澄酥皮雙式月餅

2018-09-03 列印
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　　中秋節就到，《頭條日報》送月餅益街坊！最愛試新嘢，對美食又有要求嘅你，今次頭條Jetso App送你天澄酥皮雙式月餅，等你一次過試齊創新嘅芝士月餅同奶皇月餅，體驗雙重滋味。

　　天澄月餅由前嘉麟樓製餅師主理，每個月餅均以人手搓製全無添加，奶皇月餅以嘉麟樓配方加以改良而成，外層酥皮口感鬆軟無比，奶皇香滑而不膩！芝士月餅就夠晒創新，中西結合，鬆化嘅酥皮外層包住濃濃嘅芝士餡，滿口芝味，味道驚喜十足！

  快啲下載頭條Jetso App玩遊戲贏天澄酥皮雙式月餅（奶皇芝士各三件裝）一盒（價值288元），名額50個！
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