﻿玩頭條Jetso App 贏天澄酥皮雙式月餅

祖雲達斯周六意甲作客2:1小勝帕爾馬，然而星將C朗拿度多次攻門下，依然無法打破入球荒。相反，過去一直活在C朗陰影下的賓施馬、加里夫巴利則踢得風生水起，兩人在同日西甲再有進帳，助皇家馬德里主場4:1大勝雷加利斯。 C朗今仗急於建功，全場錄八次射門，三輪意甲累積廿三次射門，成今季五大聯賽之首，可惜依然顆粒無收。 艾歷基開腔解圍 主帥艾歷基也開腔為這位葡萄牙國腳減壓︰「此子初征意甲一定會遇上各種困難，但整體表現仍是不錯，我很滿意他在賽場上的風格。」 另一方面，皇馬的巴利、賓施馬在C朗離隊後卻入球停不了，前者今仗貢獻一球後，已連續三輪破網、後者亦連續兩輪均梅開二度，教練路柏...

2018-09-03