等同資歷架構四及五級 ﻿入境事務學院課程﻿﻿獲認證﻿

由入境事務學院及公開大學李嘉誠專業進修學院協辦的三個入境事務助理員職系訓練課程，於今年三月獲學術及職業資歷評審局評定為資歷架構第四及第五級別，而入境事務學院亦為香港首個提供入境事務專業課程並獲相關認可的機構。



入境處於上月十七日在入境事務學院舉辦「資歷認證課程」啟動暨證書頒發典禮，入境處處長曾國衞向一百五十四名學員頒發證書，並勉勵學員要秉承部門的信念，時刻緊貼社會的脈搏，使入境處繼續成為以效率及質素見稱的專業紀律隊伍。



根據資歷架構，入境事務助理員完成入職訓練課程後，可獲頒資歷架構第四級別的《入境事務及管制專業文憑》，級別與副學士學位及高級文憑同等。高級入境事務助理員和總入境事務助理員完成相關在職訓練課程後，亦分別獲頒資歷架構第四級別的《入境事務及管制預修管理專業證書》及第五級別的《入境事務及管制前線管理專業證書》，兩個級別分別與副學位及學士學位同等。獲專業認可的入境事務隊成員，日後在大專院校進修時可就不同課程申請豁免學分。



入境事務學院校長張定基表示，特區政府一直以來積極推廣資歷架構，為學術、職業專才及持續教育界別的資歷定下明確及客觀的標準，從而鼓勵終身學習，提升香港工作人口的技能及競爭力，而入境處一直重視人力資源培育，致力為部隊人員提供靈活和多元的進修途徑。



張續指，學院引入大專院校師資不但可加強學術元素，更可進一步提升入境事務隊成員的專業水平。入境處會在未來積極把不同訓練課程申請列入《資歷名冊》內。



新入職入境事務助理員梁嘉怡認為課程中的戰術訓練非常重要，讓她在執行職務遇到反抗時，迅速及有效地作出應變。獲頒專業認可亦鼓勵她繼續進修、增值自己。



