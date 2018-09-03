入境處於上月十七日在入境事務學院舉辦「資歷認證課程」啟動暨證書頒發典禮，入境處處長曾國衞向一百五十四名學員頒發證書，並勉勵學員要秉承部門的信念，時刻緊貼社會的脈搏，使入境處繼續成為以效率及質素見稱的專業紀律隊伍。
根據資歷架構，入境事務助理員完成入職訓練課程後，可獲頒資歷架構第四級別的《入境事務及管制專業文憑》，級別與副學士學位及高級文憑同等。高級入境事務助理員和總入境事務助理員完成相關在職訓練課程後，亦分別獲頒資歷架構第四級別的《入境事務及管制預修管理專業證書》及第五級別的《入境事務及管制前線管理專業證書》，兩個級別分別與副學位及學士學位同等。獲專業認可的入境事務隊成員，日後在大專院校進修時可就不同課程申請豁免學分。
入境事務學院校長張定基表示，特區政府一直以來積極推廣資歷架構，為學術、職業專才及持續教育界別的資歷定下明確及客觀的標準，從而鼓勵終身學習，提升香港工作人口的技能及競爭力，而入境處一直重視人力資源培育，致力為部隊人員提供靈活和多元的進修途徑。
張續指，學院引入大專院校師資不但可加強學術元素，更可進一步提升入境事務隊成員的專業水平。入境處會在未來積極把不同訓練課程申請列入《資歷名冊》內。
新入職入境事務助理員梁嘉怡認為課程中的戰術訓練非常重要，讓她在執行職務遇到反抗時，迅速及有效地作出應變。獲頒專業認可亦鼓勵她繼續進修、增值自己。