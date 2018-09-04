  • 2018年9月4日 星期二
  • 28º
  • 83%
熱門： 開學高鐵工藤佑采港獨登革熱

日報新聞 > 港聞

出讓登機證助偷渡 韓男囚兩年

2018-09-04 列印
■入境處總入境事務主任（反偷渡情報局）吳智康。
Previous Next

　　一名韓國男子早年在香港國際機場禁區洗手間內，將自己的登機證交予一名擬偷渡澳洲的內地男子；他涉嫌「串謀以欺騙手段取得服務」及「向入境事務隊人員作出虛假申述」，昨兩罪被判罪成，監禁兩年。

　　涉事韓國籍男子李俊浩（譯音），五十歲。入境處總入境事務主任（反偷渡情報局）吳智康指，一名內地男子在一一年使用載有韓男姓名的登機證及偽造韓國護照被捕。入境處就事件深入調查後，鎖定可疑目標，在去年從韓國再抵達機場時將他拘捕。韓男其後承認，當時聽從中介指示，辦理前往澳洲雪梨的登機證，並在禁區洗手間內放下登機證，供他人使用偷渡前往澳洲，以換取報酬。

　　據了解，韓男乘坐澳洲航空，而內地男子聲稱繳付十二萬元以換取機票，但韓男則獲取一張前往上海的機票作為報酬。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd