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郭炳湘仍留醫　妻首度證夫中風

2018-09-04 列印
　　新鴻基地產聯合創辦人郭得勝長子、帝國集團主席郭炳湘上周一在大宅內暈倒，至今仍在醫院留醫。郭炳湘太太李天穎昨日就丈夫病情首度開腔，證實郭炳湘日前因中風入院，現正接受多位專科醫生治療，又指住院期間有一眾家庭成員陪伴在側，給予支持和照顧，並感謝各界對他的關心和慰問。此外，郭炳湘胞弟郭炳聯昨日下午再到醫院探望其兄，回覆傳媒問及其兄長的情況時表示「今日幾好」，隨即離去。

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