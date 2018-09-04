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三車「串燒」　返學姊弟傷

2018-09-04 列印
　　上水區三名學童包括一對小姊弟，昨開學日同遇交通意外，其中一對小姊弟由父親驅車送上學途中，遇上三車「串燒」意外，小姊弟受傷送院；另一名騎單車放學男童遭私家車碰及，人仰車翻受傷。

　　昨晨七時許，三十六歲姓黎男子，駕駛私家車接載分別六歲及九歲年幼子女上學，私家車沿上水粉嶺公路向九龍行駛，至南華莆附近，前方兩輛私家車因應交通情況停下，疑黎收掣不及，撞向前車釀成三車「串燒」意外。黎的子女分別撞傷眼部及鼻樑，黎與另兩輛私家車司機未有受傷，報案求助。救護員到場將受傷小姊弟送院，兩人經治理後幸無大礙。

　　另外，五十五歲姓陳男子，昨午一時許，駕駛私家車沿上水龍琛里左轉龍琛路時撞倒一名九歲姓邱正騎單車男童，將邱童連人帶單車撞翻，男童腳部受傷，報警後獲送院。

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