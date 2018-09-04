三車「串燒」　返學姊弟傷

昨晨七時許，三十六歲姓黎男子，駕駛私家車接載分別六歲及九歲年幼子女上學，私家車沿上水粉嶺公路向九龍行駛，至南華莆附近，前方兩輛私家車因應交通情況停下，疑黎收掣不及，撞向前車釀成三車「串燒」意外。黎的子女分別撞傷眼部及鼻樑，黎與另兩輛私家車司機未有受傷，報案求助。救護員到場將受傷小姊弟送院，兩人經治理後幸無大礙。
另外，五十五歲姓陳男子，昨午一時許，駕駛私家車沿上水龍琛里左轉龍琛路時撞倒一名九歲姓邱正騎單車男童，將邱童連人帶單車撞翻，男童腳部受傷，報警後獲送院。
警方購買的三輛先進水炮車日前運抵粉嶺機動部隊總部，廠方的法國水炮車專家昨天現身機動部隊總部，傳授防暴警員操作水炮驅散暴徒的戰術。訓練期間，約四十多名機動部隊警員分成兩組，其中一組扮演暴徒，當防暴警勸喻...
2018-09-04
內地電商巨頭京東集團創始人兼CEO劉強東，上周在美國明尼蘇達州捲入性侵案指控，一度被當地警方扣查，身穿橙色囚衣的照片曝光。當地警方發言人強調，劉強東獲釋，但不代表他無罪，案件還在調查中。 據美國明尼蘇...
2018-09-04
巴西當地時間周日（二日）晚，位於里約熱內盧市的國家博物館（National Museum of Brazil）發生大火。這幢三層建築於當天全部起火，火勢猛烈，館內收藏二千萬件珍貴文物恐已燒為灰爐，當中包括大量殖民歷史古籍與巴西當代藝術作品、埃及文物和在巴西發現的最古老的人類化石、恐龍化石、古埃及羅馬文明的珍貴文物如埃及木乃伊，從美洲各地出土的原住民古文物、於巴西出土的最古老人類化石、舊石器時代的女性遺骨「Luzia」等。 巴西總統泰梅爾（Michel Temer）認為，巴西失去了國家博物館的收藏，這種損失是無法估計的。有巴西考古學家在推特（Twitter）上指出，在電視上看...
2018-09-04
中半山豪宅交投量穩定，7月份有約14宗豪宅成交，8月初暫錄得約5宗交投，不少涉及大戶成交，愛都大廈罕有高層戶放盤約1個月，獲買家零議價承接，連車位作價1.25億元，呎價逾4.3萬元，兩者皆創屋苑新高。...
2018-09-04
有線寬頻（1097）與中移動（941）旗下中移動香港簽訂策略合作協議，在電訊及多媒體內容範疇上合作。消息刺激有線寬頻股價昨日一度爆升1.1倍，高見0.188元，收市仍有1.02倍升幅，收報0.18元；...
2018-09-04
曼聯領隊摩連奴開季至今一直發放負能量，連累球隊成績差勁，但他在周日英超領軍作客2:0輕取般尼保住烏紗後，立即大變臉。狂人賽後越過廣告板，衝入紅魔球迷堆中一起慶祝，又把勝仗歸功於盛傳與他不和的副主席活獲特，他還維護今場射失十二碼的中場保羅普巴及領紅牌的鋒將拉舒福特，事事做到面面俱圓。 經歷聯賽兩連敗後，有消息指摩連奴若在今仗再度全失三分，以副主席活獲特為首的一眾高層就會立即辭退他。幸而，紅魔在上半場憑射手盧卡古梅開二度，兩蛋贈般尼取得本季第二場聯賽勝仗，這場及時雨令狂人暫紓一口氣，賽後更越過廣告板走入作客球迷區域，與一眾魔迷慶祝並送贈其外套，貫徹以往擅於拉攏球迷的手腕...
2018-09-04
法國著名酒鄉波爾多（Bordeaux）的甜白酒產區Sauternes，這趟我們便到訪區內人氣酒莊Chateau Lafaurie-Peyraguey，並入住了酒莊內新開幕的酒店Hotel & ...
2018-09-04
因為黑面Hea跳嗌辛苦加敢言，2018年落選港姐工藤佑采嘅風頭勁過冠亞季軍好多。以為一人少句風波好快完，估唔到黃心穎以大師姐身份又講兩句，透露當年參選每隔兩日便要學一樣新東西更辛苦，仲話做人要對得住自...
2018-09-04
擾擾攘攘，亂作一團，會議開不成，怎共商要事。說的不是細路仔玩泥沙，而是我們的立法會！如果大家相信理性辯論，以理服人，尋求共識，就不應再容忍部份立法會議員搞作，干擾正常的議事程序。故此，立法會議事規則委員會諮詢議員設立處罰行為失職的機制，雖然極具爭議性，但只要合情合理，有助推動議會運作，應做就做。 非建制派議員玩點算出席人數、製造流會或無了期地拉布，玩謝立法會，嚴重窒礙議政、審議法案和通過撥款的重要憲制功能，最後整體港人都當殃，現在是時候撥亂反正。 立法會議事規則委員會向各議員發出諮詢文件，提出為確保會議如期召開，建議對不開會的議員罰款，而議員一旦犯規被逐出議會，下一次會議或...
2018-09-04
剛周日的開鑼戰，麥偉利承認策「金鼓齊鳴」時違規，因而被罰停賽兩日，而在研訊中，麥偉利向競賽董事小組申請押後至九月十一日執行判罰，並獲批准。惟同日晚上，麥偉利卻通知小組，表示原來一早卜定九月十六日沙田賽事的座騎聘約，惟在研訊中卻疏忽沒告知，小組最後鑑於情況，遂批准他進一步將罰則延期，至九月廿二日的周六賽事後才執行。 馬場浮世繪
2018-09-04