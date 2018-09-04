女大學生遭落迷藥 男網友被捕

女大學生網上交友外出共飲險遭迷魂侵犯！一名二十一歲姓朱女大學生，早前在網上交友時認識一名二十八歲姓鄭男子，不知世途險惡的女事主，前晚與該新相識男網友到觀塘一間卡拉OK消遣，疑飲下有迷藥飲品，險遭侵犯；警方接報調查拘捕涉嫌落迷藥男網友。



消息稱，女事主有一名任職中學教師的三十五歲姓李要好男友，而被捕姓鄭男網友任職圖書館，兩人相識約兩個月。



前晚她向男友稱與友人到觀塘一間卡拉OK消遣，幸男友覺得可疑登門尋找，見女事主與男網友在場，但她神智有點模糊，查問時她聲稱曾飲下一杯參蜜，李將女友接走往看醫生及報警。



昨日醫院檢驗結果顯示女事主尿液內含有鎮靜劑成份，探員調查後以涉嫌意圖損害而施用毒藥，將姓鄭男網友拘捕及帶署調查。



