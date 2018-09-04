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環保紗廠收舊衣循環再造

2018-09-04 列印
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　　香港紡織及成衣研發中心與本地廠商合作，設自動化環保紗廠（見圖），將舊衣重製成新紡紗。

  當中的G2G零售店昨日開幕，每日約可生產六件衣服，售價為二百至八百港元不等。利用創新紡織品循環再造技術，將收集到的舊衣經消毒、剪碎、梳理、三維紡織等程序，在四小時至兩日內，製成新衣服，當中以毛衣為主，系統暫時只提供上衣圓領或V領的款式。



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