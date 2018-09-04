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警埋伏即場擒爆竊二人組

2018-09-04 列印
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　　警方偵破一個專門在新界南區犯案的爆竊集團，重案組探員經情報分析及蒐證後，昨清晨五時許，掩至荃灣大屋街埋伏，當兩疑人出現及爆竊一商舖時，即採拘捕行動拉人，在他們身上檢獲約七千五百現金、一支酒、一些口罩及一支鐵筆等爆竊工具。

　　被捕兩人分別姓韓及姓楊，均五十三歲，涉嫌爆竊被捕。警方調查後，相信連同昨日一宗，兩疑人自今年七月開始的兩個月內，涉嫌與荃灣、沙田、葵涌、元朗及大埔，共八宗地舖撬閘爆竊案有關，涉及款項約十四萬元。探員昨日押其中一名疑犯返葵涌住所搜查，在單位內檢獲懷疑他犯案時所穿的衣物。

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