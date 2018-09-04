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「十姑娘」被追討賣地收益

2018-09-04 列印
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　　何東長孫何鴻章的五子何豹○六年入稟高等法院，向「十姑娘」何婉琪（見圖）追討家族公司賣地收益。案件昨日提訊，辯方指由於何婉琪與世長辭，遂申請將被告人更改為何婉琪的遺產執行人，獲法官接納。

　　何豹一方則表示，原本代表他的律師行因涉利益衝突，拒絕代表他應付原定於十月二十三日展開的審訊，故申請押後開審。

　　法官聽罷陳辭後，同意事態發展出乎原告人所料，遂將開審日子押後至明年一月中旬，並將審期暫定為四日。

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