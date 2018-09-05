﻿水淹大阪機場 七港團滯留日本 「飛燕」強襲 反轉關西

超強颱風「飛燕」（Jebi）昨天中午登陸日本四國德島縣，下午再吹襲神戶市。大阪關西國際機場不敵狂風暴雨，停機坪及跑道水浸，更一度停電，須全面封閉，港日航班被逼停頓。風暴在大阪府導致最少七人死亡、二百二十九人受傷。香港旅遊業議會指，昨日至少有七個香港旅行團身處大阪，個別被迫滯留當地的旅行團將於今日返港。



被稱為一九九三年以來吹襲日本的最強颱風「飛燕」，當地時間昨天十二時半在德島縣南部登陸，其中心風力高達時速一百六十五公里。香港天文台指，「飛燕」昨午三時集結在大阪之東北偏北約一百四十公里，料向東北偏北移動，時速約六十公里，橫過本州，移向日本海。



香港往來大阪名古屋航班取消



「飛燕」帶來狂風暴雨，日本海陸空交通一片混亂。大阪及沿岸地區出現風暴潮，海水升高逾兩米，大阪港水位打破一九六一年颱風吹襲二點九三米最高紀錄，關西國際機場被海水淹浸，昨日中午起封閉兩條跑道，全日本超過七百三十班航班取消。一艘運油貨輪撞向關西機場唯一連接大阪府的大橋，機場對外交通癱瘓。



香港機管局發言人表示，由於日本關西機場關閉，昨日香港往來大阪的所有航班全部取消，較早前已有二十九班航班取消或延誤。香港快運昨天取消逾二十班往來香港及大阪─關西的航班，八班往來香港、名古屋及東京─羽田機場的航班亦延誤。國泰航空昨天取消九班出發的航班，當中包括由香港往東京（羽田機場）、大阪及台北航班；而今日出發、經台北往名古屋的航班亦取消，另有十一班往大阪的航班取消。



香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡指，昨天至少有七個香港旅行團、共一百六十八人滯留大阪，當中有三個旅行團涉六十五人因航班延誤而滯留在當地，暫安排於今日返港，而其中一團改往名古屋乘飛機返港。她指，今日暫時有一團涉二十八人取消到大阪的行程。是次受影響的旅行社包括康泰旅行社、東瀛遊、新華旅遊及星晨旅遊等。



康泰旅行社表示，昨天在大阪的四個旅行團、約一百人暫不受影響，團友安全，但是部份行程受阻，已安排團友留在酒店休息；今日亦會有四個旅行團由香港出發前往關西，提醒旅客要留意旅行社及旅行團領隊的最新安排。







