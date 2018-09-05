  • 2018年9月5日 星期三
  • 28º
  • 88%
熱門： 高鐵飛燕襲日劉德華港獨工藤佑采

日報新聞 > 港聞

季候風影響 周日急降至24℃

2018-09-05 列印
　　踏入九月，本港終於漸露秋意。天文台預料，本周後期受到一股東北季候風影響，周日氣溫最低跌至二十四度。受熱帶氣旋「貝碧嘉」的外圍雨帶，以及月底與一道活躍低壓槽相關的大驟雨影響，八月份錄得雨量六百一十五點一毫米，較正常數值多四成二。

　　科學主任郝孟騫表示，高空反氣旋會在今明兩日為廣東沿岸帶來普遍晴朗天氣，隨着高空反氣旋減弱，今日稍後及未來數天都會有幾陣驟雨。周六大致多雲、有幾陣驟雨，預料氣溫介乎攝氏二十五度至二十九度，周日日間氣溫最低回落至二十四度。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd