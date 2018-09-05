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誘騙求職者借貸　內地漢落網

2018-09-05 列印
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　　警方接獲舉報，指有人以偽造文件向銀行申請貸款，經深入調查，懷疑有騙徒在社交平台上設求職陷阱，誘騙想「搵快錢」求職者提供個人資料，包括身份證明文件和銀行紀錄，向銀行申請貸款，取走款項。

　　警方商罪科人員昨天展開行動，當一名騙徒誘騙求職者利用虛假文件申請貸款時，將其拘捕，檢獲相關文件。被捕者為一名二十五歲內地男子(見圖)，涉今年六月至八月擅用最少六名受害人個人資料，以及使用虛假文件，向銀行申請多達九百萬元貸款，其中六十二萬元獲批。警方不排除會有更多同黨被捕。

　　警方數字顯示，今年上半年涉借貸求職騙案共二十六宗，比上年同期兩宗呈大幅上升趨勢。警方呼籲求職者提高警覺，切勿向陌生人提供個人資料。



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