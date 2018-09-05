兩人被控共三罪昨提堂 ﻿馮永業陳婉玉﻿﻿轉區院再訊﻿

前經勞局副秘書長馮永業，涉在○四年接受女商人陳婉玉的五十一萬元，以支付臨時訂金購買豪宅，但疑未有申報。



兩人分別被控公職人員接受利益等共三罪，昨於東區裁判法院提堂。控方證人名單共有十四人，包括負責處理涉案物業臨時訂金的雙方律師和政府官員；但馮妻、政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀則不在證人名單之列。



馮永業（見圖）及陳婉玉昨先後抵達法庭，馮永業坐於公眾席首行，而陳婉玉則坐在第五行，其間兩人並無交流。兩人暫時毋須答辯，案件於本月十八日轉介至區域法院再訊，兩人分別獲准以十萬元及八萬元保釋外出，另不可直接或間接接觸控方證人。



據控罪書顯示，兩名被告曾於前年十一月被廉署拘留，馮永業向廉署錄取了長達五個半小時的警誡會面，現製成四隻光碟，涉及一千四百四十五頁謄本文件。



報稱任執行總監的五十五歲馮永業被控一項公職人員接受利益罪及一項公職人員行為失當罪。控罪指他於○四年九月，在無合法權限或辯解下，接受被告陳婉玉五十一萬港元，作為傾向優待她或與其有關連的三家公司的報酬。



他另被控於○四年九月至○六年七月期間，在履行其公職過程中沒有申報接受該筆五十一萬元款項，作為購買羅便臣道雍景臺一單位的臨時訂金，以及未有就處理陳婉玉三家公司的各項申請而申報利益衝突和迴避參與商議。



報稱董事的六十二歲陳婉玉則被控一項向公職人員提供利益罪，指她於○四年以相同目的向馮永業提供五十一萬港元。



