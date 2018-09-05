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西九站內地口岸啟用 設B5層供後勤使用

2018-09-05 列印
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　　《一地兩檢》條例昨日起正式實施，內地人員即日進駐西九龍站內地口岸區，啟用儀式在凌晨時分，未有知會外界下進行，做法惹來批評。至於有報道揭發站內有未曾公佈的B5層，港鐵回應指，相關樓層用作支援車站維修及作為消防緊急通道使用，不屬內地口岸區範圍。

　　運輸及房屋局局長陳帆（圖右）與廣東省人民政府副秘書長林積（圖左），昨日午夜於西九龍站主持內地口岸區啟用儀式；內地派駐機構人員即日起會在站內的「內地口岸區」工作。不過，香港記者協會昨發聲明，譴責政府事前未有知會外界，也沒有安排傳媒採訪，批評做法並不恰當，嚴重影響公眾知情權，質疑政府是故意低調行事。

　　至於有報道指西九龍站設有可供內部職員通往所有月台的B5樓層，港鐵發言人回應指，B5層是指西九站B4月台層之下的後勤通道，由港鐵作為高鐵香港段營運商負責管理，並非乘客使用的區域。

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