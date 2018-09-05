救生員潛水工作溺斃 工會斥指引不清晰

一名救生員前日在近水灣泳灘疑潛水工作期間遇溺，送院後延至昨晨死亡。七名親友及道士昨早返回泳灘路祭，神情哀傷。工會主席鄧子安斥康文署對救生員潛水工作一事指引不清晰，導致悲劇發生。



夏秋季節交替，秋燥開始發威，人體很容易出現津液不足或津液分佈不均勻的現象，乾眼、乾咳、皮膚乾癢都特別明顯。據統計，50歲以上，三分之一有乾眼症，除了老化，荷爾蒙也會影響淚液分泌。



秋季燥邪帶來濕度下降，人體荷爾蒙也降低，使得人體內在氣血循環出現障礙，像是脾胃失調，肝經瘀堵，水液代謝失常，引發全身性的乾躁症狀，尤其更年期過後女性更容易有乾眼症。



今天教大家旋目法，方法簡單又有效，每天早上3分鐘就可以做完，晚上睡覺前，躺在牀上再做一次。一開始眼屎變多，早上眼睛矇矇看不清楚，這些都是眼睛開始排出垃圾、循環改變、水液代謝趨於正常的表現。很多學員反應，堅持練習一段時間後，眼睛不容易乾澀，眼前比較明亮，而且胃口變好，大便舒暢成形，心情愉快，也不再常常感冒咳嗽了。



讀者問答洽詢：24222238/92225884或查詢：http://www.e-qi.org/前日上午十時許，近水灣一名季節性救生員陳志康（四十歲），佩戴水肺潛水裝備潛水工作期間懷疑遇溺，救護員到場將他送往仁濟醫院治理，延至昨晨四時終證不治。



昨早十時許，陳的四男三女親友及道士返回泳灘路祭，有女親友激動痛哭，逗留約半小時後黯然離開。香港政府拯溺員工會在facebook發文表示對事件深感惋惜及痛心，並指會向家人盡力提供協助。



潛水課程只是在職培訓



工會主席鄧子安表示，救生員的職責除了拯救遇溺人士外，還要潛水清理垃圾、檢查及設置防鯊網等，但潛水課程不是救生員的必須訓練，反而是在職培訓，造成很多救生員在缺乏潛水訓練情況下潛水工作。鄧斥責康文署對救生員潛水工作的指引極不清晰，使人無法可依。



申訴專員公署早於一六年已發表報告，指由一二至一五年間共有八十七名救生員尚未參加徒手潛水拯救課程，而參加課程者平均只有八成七及格，建議康文署要確保全體救生員能在首三年完成三階段入職訓練，包括潛水課程，康文署承諾會改善。



