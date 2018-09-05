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登革熱增至29宗 患者曾到獅山公園

2018-09-05 列印
■本港登革熱昨再錄得新一宗個案，新確診女患者曾到訪黃大仙獅子山公園。資料圖片
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　　本港登革熱疫情沉寂四日，昨再錄得新一宗本地登革熱個案，即今年至今累計二十九宗本地個案；其中新確診的六十一歲女患者亦曾到訪毒蚊源頭之一的黃大仙獅子山公園。

　　衞生署衞生防護中心公佈，涉及的女患者居於黃大仙翠竹花園，聲稱七月尾曾到訪獅子山公園，又兩次往返深圳。她自上月十四日起出現發燒、頭痛、肌肉痛、皮疹等病徵，同月二十三日到求診，但毋須留院，情況一直穩定。

　　另外，食物及衞生局局長陳肇始昨到訪黃大仙一所小學，指食環署在開學前到訪區內確診患者居住及曾到訪地點的五百米半徑範圍內學校視察，包括三十六所中小學及三十九所幼稚園，即場提示學校做好防治蚊患工作；又預告將於下周內，公佈首個階段性誘蚊產卵器指數。

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