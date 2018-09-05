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﻿巨企亞馬遜市值破萬億

2018-09-05 列印
　　美國股市假期後首個交易日中段偏軟，杜指報二五八六八點，跌九十六點；納指則報八○六三點，跌四十六點。零售巨企亞馬遜（Amazon）昨日股價上升，繼蘋果公司後，市值首次超越萬億美元。

　　滙控美國預託證券價格見六十九點一四港元，升零點三四港元；騰訊則見三百二十八點五八港元，跌十點○二港元。
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