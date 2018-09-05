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頭條大激賞拼中就有獎 豪送超過700萬元勁獎

2018-09-05 列印
■得獎者同屋企人齊心合力拼獎搶集贏到平板電腦。
■得獎者同屋企人齊心合力拼獎搶集贏到智能手機。
■OTO 巨星挨挨鬆至啱同屋企人一齊歎。
■送迪士尼樂園門票連酒店住宿，大人細路都至愛。
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　　「頭條大激賞」第一階段近尾聲，部份「即中獎」及「愛拼獎」送出咗，獲得讀者超好評！好似送FAC三個月健身會籍，價值四千多蚊，中獎者三個月免費做Gym，實用又抵玩！另外，話咁快有幾位幸運兒搶集拼圖成功，先後贏到平板電腦、新款智能手機，仲有近三萬嘅巨獎OTO按摩椅，勁。幸運兒異口同聲話全靠親友合力一齊拼獎，先咁快中獎呀！本階段大獎仲有人氣智能手機、主題公園套票、OTO按摩椅等，想成為幸運兒，加油，日日scan即日頭條QR code掃「即中獎」及儲電子拼圖贏「愛拼獎」及「集巨獎」啦！

男女老少 全家預埋你玩

　　今期《頭條》送價值約六千蚊嘅新款智能手機，好吸引！今次大激賞仲送埋迪士尼入場門票四張連一晚酒店住宿，價值七千七百蚊，中咗又慳番筆吃喝玩樂嘅消費。至於近三萬嘅OTO巨星挨挨鬆巨獎，唔單止外型華貴，仲係Swarovski水晶版，中咗坐住歎按摩，簡直係神級享受！一家人一齊歎！

　　以上豐富勁獎等緊你！快D叫晒親友同事一齊搶集電子拼圖登記贏獎啦！愈多人玩愈快中獎！即開Jetso App參加啦！



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