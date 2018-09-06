﻿Alipay與「零食物語」做先鋒 無人店登陸香港

香港智慧城市發展步伐緩慢，試驗性質的無人商店終於出現！兩間無人商店昨日開幕，其中AlipayHK在奧海城的無人店佔地四千方呎，採用RFID（應用射頻辨識）的電子支付技術，消費者選貨後，自助付款，過程完全個人化，毋須實體錢銀交收。「零食物語」同時在旺角嘉樂坊開設無人店，顧客付款時只須掃描二維碼一次，便可離開。



電子支付被視為未來趨勢，AlipayHK星爍無人店昨日在奧海城揭幕，佔地逾四千方呎，即日起至十月一日市民可用電子錢包掃描進入無人店。



想入店購物，首先要「識笑」，消費者對着門口的電子屏幕微笑，系統偵測到後會出現二維碼，使用電子錢包掃描二維碼，閘門才會打開，每次只容許一人通過。進店後，可往自動機械臂品嚐即沖咖啡，然後在店內選購貨品，再前往自助付款區結帳，貨品一放上平台，系統便會自動偵測產品，用戶只須在屏幕上按下「確認」鍵，然後以電子錢包掃描二維碼付款，便完成購物程序，整個付款過程只需數秒。



取貨不找數 即亮紅燈



AlipayHK行政總裁陳婉真表示，店內沒有店員，若顧客在購物過程中出問題，可致電客戶服務熱線。防盜方面，她指店內設有閉路電視及數碼入閘安排，不擔心保安問題。記者嘗試不付款直接拿走貨品時，發現走到店門口便有感應器偵測到，牆上馬上亮起紅燈。



另外，四洲集團「無人零食物語」體驗店昨日於旺角家樂坊正式開幕，直至本月二十五日，提供超過一百款不同種類的食品，只接受微信支付。無人店只有一個出入口，顧客須先掃描店門上的二維碼才能開門入內，選購完貨品後，站在「感應結算區域」內，系統便能偵測用戶所選購的物品，然後按「微信支付」，將二維碼放在掃描區前掃描付款，閘門便會打開。若顧客不付錢，門就不會打開。四洲無人店使用EasyGo專利技術，創辦人兼行政總裁林樂昌表示，公司已完成A輪融資，估計超過一億元。



須自備購物袋



兩間無人店支持環保，均不提供膠袋，消費者須自備購物袋。