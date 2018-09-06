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國泰改用大機加班疏導乘客

2018-09-06 列印
　　日本風災，本港日本控擔心短期內無法旅遊。

　　國泰航空環球機場服務總經理余浩然表示，國泰將於今日額外加開一班往返名古屋的航班，亦改用更大型的客機營運往返於名古屋和東京成田的航班，以配合乘客需求。

　　至於退票安排，國泰及港龍航空將由即時起至九月十二日，凡涉大阪的機票均豁免乘客重新訂位、更改航點及取消行程的費用。

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