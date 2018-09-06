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失蹤三日 患認知障礙老婦山澗尋回

2018-09-06 列印
　　本周日在荃灣城門水塘行山失蹤的八十一歲老婦吳慕貞，失蹤三日後昨晨在水塘一山澗尋回及清醒送院。昨晨八時許，警方、消防、民安隊及漁護署等四個跨部門逾半百人，繼續在城門郊野公園吳婦在菠蘿壩一帶搜索。其間一名漁護署農林助理員在距離菠蘿壩約四公里遠的半閒亭一處山澗發現吳婦。當時女事主腳浸在水中，還向職員高呼「我喺度」。她僅手腳少許擦損，事後獲送院治療。據悉，吳婦患有認知障礙症，昨尋回後對失蹤經過完全記不起。警方懷疑女事主失蹤期間靠飲山水充飢。

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